 U21’ler kaybetti – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    U21’ler kaybetti

    U21’ler kaybetti
    F.BAHÇE U21 Takımı, 11. hafta maçında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı. Elmadağı Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, 12. haftada Demir Grup Sivas ile karşılaşacak.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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