 Topal’ın tepkisi! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Topal’ın tepkisi!

    Topal’ın tepkisi!
    F.BAHÇE'de sakatlıkları bulunan Van Persie, Mehmet Ekici ve Fernandao'nun yanı sıra Skrtel ile Mehmet Topal da 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Topal'ın yedek kalmaktan rahatsız olduğu için ağrılarını gerekçe gösterdiği iddia edildi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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