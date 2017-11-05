Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe'si!

Ligin 11. haftasında Osmanlıspor karşısında 89. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 17 puan toplayabildi. Bu puan, Fenerbahçe'nin 11. haftalar itibarıyla 1990-1991 sezonundan sonraki en kötü lig başlangıcı olarak istatistiklere geçti.



1990-1991 SEZONUNDA 16 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, bu sezondan daha kötü başlangıcını son olarak 27 yıl önce yapmıştı.

Sezona Hollandalı teknik adam Guus Hiddink yönetiminde başlayan Fenerbahçe, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini 26 Ağustos 1990'da Aydınspor'a karşı 6-1'lik skorla aldı.

O sezonun 11. haftasına gelindiğinde Fenerbahçe, sadece 16 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler sezonu da şampiyon Beşiktaş'ın 25 puan gerisinde 44 puanla 5. sırada tamamlayabilmişti.



15 MAÇTA 5 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 15 resmi maçta sadece 5 galibiyet alabildi.

Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarıyla başlayan Fenerbahçe, bu kulvara erkenden veda ederek taraftarını üzdü. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımını deplasmanda 2-1 yenerken, sahasında 1-1 berabere kaldı.

Play-off turunda ise Makedon temsilcisi Vardar'a iki maçta da kaybederek elenen sarı-lacivertliler, ligde de istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı.

Fenerbahçe, söz konusu 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar ligde sadece Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenebildi.



AYKUT KOCAMAN'LA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde de en kötü lig başlangıcını geçiriyor.

Sarı-lacivertlilerin başında 4. sezonuna başlayan Kocaman, 11. haftalar sonunda 2010-11'de 21, 2011-12'de 24 ve 2012-13'te 19 puan almıştı.

Kocaman'la şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertliler, 11 haftada 16 puan yitirdi.



KOCAMAN'LA İKİNCİ KEZ 3 HAFTA GALİBİYET HASRETİ

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde ligde ikinci kez üst üste 3 maç galibiyet alamama serisi yaşadı.

Kocaman yönetiminde sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda 16, 17 ve 18. haftalarda galip gelemedi.

Fenerbahçe, bu sezon da son 3 haftada sahadan beraberliklerle ayrılarak, galibiyete hasret kaldı.