 Soldado topa değmeden bitti – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Soldado topa değmeden bitti

    Soldado topa değmeden bitti
    FENERBAHÇE'nin yıldız transferi Roberto Soldado maç 1-1 olunca oyuna girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman bu hamleyi 89.51'de yaptı. Hakem Fırat Aydınus'un verdiği uzatma bölümlerinde forma giyen tecrübeli oyuncu etkili olamadı. Son düdük çalana kadar geçen 4 dakika 9 saniyelik bölümde Roberto Soldado'nun ayağına top değmedi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:34
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