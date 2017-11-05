Soldado topa değmeden bitti

FENERBAHÇE'nin yıldız transferi Roberto Soldado maç 1-1 olunca oyuna girdi. Teknik direktör Aykut Kocaman bu hamleyi 89.51'de yaptı. Hakem Fırat Aydınus'un verdiği uzatma bölümlerinde forma giyen tecrübeli oyuncu etkili olamadı. Son düdük çalana kadar geçen 4 dakika 9 saniyelik bölümde Roberto Soldado'nun ayağına top değmedi.