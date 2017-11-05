 Şener’den büyük hata – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Şener’den büyük hata

    Şener’den büyük hata
    FENERBAHÇE'DE Mauricio İsla sakatlanınca yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı. Ancak tecrübeli oyuncu beklenilen performanstan çok uzaktı. Osmanlıspor'un attığı beraberlik golünde Şener kontrolündeki topu rakibe teslim etti. Başkent ekibi, Şener'in hatasından yararlanıp topu kaptı ve pozisyon golle sonuçlandı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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