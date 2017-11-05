Şener’den büyük hata

FENERBAHÇE'DE Mauricio İsla sakatlanınca yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı. Ancak tecrübeli oyuncu beklenilen performanstan çok uzaktı. Osmanlıspor'un attığı beraberlik golünde Şener kontrolündeki topu rakibe teslim etti. Başkent ekibi, Şener'in hatasından yararlanıp topu kaptı ve pozisyon golle sonuçlandı.