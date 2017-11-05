 Şenay’a başsağlığı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Şenay’a başsağlığı

    Şenay’a başsağlığı
    F.BAHÇE Kulübü, vefat eden Yüksek Divan kuruyu üyesi Erdoğan Şenay için, "Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı dileriz" mesajı yayınladı. Cenaze bugün Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip defnedilecek.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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