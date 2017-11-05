 ‘Şehitler ölmez’ – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    ‘Şehitler ölmez’

    ‘Şehitler ölmez’
    VATAN için şehit düşenler dünkü maçta da unutulmadı. Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararla karşılaşma öncesi gerçekleştirilen 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Osmanlıspor ve Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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