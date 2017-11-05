VATAN için şehit düşenler dünkü maçta da unutulmadı. Türkiye Futbol Federasyonun aldığı kararla karşılaşma öncesi gerçekleştirilen 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Osmanlıspor ve Fenerbahçe taraftarları hep bir ağızdan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.