Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Luiz Carlos, Özer Hurmacı ve Souleymane Doukara'yı yedek soyunduran Buz, bu futbolcuların yerine Raheem Lawal, Josue ve Regattin'i görevlendirdi ve Fenerbahçe'den 1 puanı kaptı.