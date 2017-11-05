 Puanı kaptı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Puanı kaptı

    Puanı kaptı
    Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Luiz Carlos, Özer Hurmacı ve Souleymane Doukara'yı yedek soyunduran Buz, bu futbolcuların yerine Raheem Lawal, Josue ve Regattin'i görevlendirdi ve Fenerbahçe'den 1 puanı kaptı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
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