 O yoksa 3 puan da yok! – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    O yoksa 3 puan da yok!

    O yoksa 3 puan da yok!
    F.BAHÇE'NİN yıldız ismi Valbuena'nın oyundan çıktığı maçlarda kayıp devam ediyor. Osmanlıspor karşısında sakatlanıp, çıkan Fransız yıldızın kenara alındığı 6 maçta sarı-lacivertliler, 9 puan kaybetti.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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