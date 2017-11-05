Maç sonu isyan

Sarı-lacivertli ekip, 89’da Aminu’nun golüne engel olamayarak üst üste 3. maçından beraberlikle ayrıldı. ‘Suni fark’ 9’a çıkarken maç sonu Kocaman istifaya davet edildi

Fenerbahçe, Ankara'da dondu kaldı. Sarı- lacivertliler, 7. dakikada Giuliano'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 beraberliğe razı oldu. Başkent ekibi, karşısında bir türlü farkı açacak pozisyonları üretemeyen konuk ekip, sonlara doğru iyice oyundan düştü. 85'te Numan'ın kafa vuruşu direkten dönerken bundan 4 dakika sonra Osmanlı Aminu ile skoru denge getirmeyi başardı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı. Kanarya, üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılırken; teknik direktör Aykut Kocaman'ın "Suni" diye tarif ettiği lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı biraz daha arttı ve 9'a çıktı.



ÇOK DÜŞÜNCELİYDİ

Öte yandan son 3 maçtaki puan kayıpları tepkilere neden oldu. Ankara'daki Fenerbahçe taraftarları, golün ardından son düdüğe kadar "Aykut istifa" tezahüratları yaparak Aykut Kocaman'ı istifaya çağırdı. Morali oldukça bozulan tecrübeli çalıştırıcı ise düşünceli bir şekilde sahayı terk etti.



