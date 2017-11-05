Maç sonu isyan
Sarı-lacivertli ekip, 89’da Aminu’nun golüne engel olamayarak üst üste 3. maçından beraberlikle ayrıldı. ‘Suni fark’ 9’a çıkarken maç sonu Kocaman istifaya davet edildi
ÇOK DÜŞÜNCELİYDİ
Öte yandan son 3 maçtaki puan kayıpları tepkilere neden oldu. Ankara'daki Fenerbahçe taraftarları, golün ardından son düdüğe kadar "Aykut istifa" tezahüratları yaparak Aykut Kocaman'ı istifaya çağırdı. Morali oldukça bozulan tecrübeli çalıştırıcı ise düşünceli bir şekilde sahayı terk etti.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Maç sonu isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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