 Janssen: İyiyim – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Janssen: İyiyim

    Janssen: İyiyim
    Ağrıları nedeniyle hafta içinde antrenmanlarda kontrollü olarak çalışan Hollandalı golcü Vincent Janssen kendisini iyi hissettiğini belirtince teknik heyet tarafından ilk 11'e alındı. İspanyol golcü, Soldado ise yedek kulübesinde şans bekledi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janssen: İyiyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.