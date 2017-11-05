İki beraberlik tek değişiklik

Teknik direktör Aykut Kocaman, berabere kaldıkları Galatasaray ve Kayserispor maçlarından farklı olarak ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Kocaman, 3-3 biten Kayserispor maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen Carlos Kameni'nin yerine kalede Volkan Demirel'i tercih etti. Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'de şans bulan Volkan, son 6 maçta ise yedek kulübesinde oturmuştu. Maçta kritik kurtarışlar yapan kaleci, son anlardaki golde çaresiz kaldı.