 İki beraberlik tek değişiklik – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    İki beraberlik tek değişiklik

    İki beraberlik tek değişiklik
    Teknik direktör Aykut Kocaman, berabere kaldıkları Galatasaray ve Kayserispor maçlarından farklı olarak ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Kocaman, 3-3 biten Kayserispor maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen Carlos Kameni'nin yerine kalede Volkan Demirel'i tercih etti. Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'de şans bulan Volkan, son 6 maçta ise yedek kulübesinde oturmuştu. Maçta kritik kurtarışlar yapan kaleci, son anlardaki golde çaresiz kaldı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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