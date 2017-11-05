Giuliano 4. kez yazdı

KANARYA'nın sezon başında renklerine bağladığı Giuliano, Osmanlıspor deplasmanında fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, dakikalar 7'yi gösterirken Ozan Tufan'dan aldığı pasta çok akıllıca davrandı. Maxsö ve Numan'dan vücut feykiyle sıyrılan Sambacı düzgün vurdu. Giuliano bu şutla kaleci Hakan Arıkan'ı avladı. Brezilyalı yıldız toplamda 4 gole ulaşarak sarı-lacivertli takımın en skorer ismi olmayı başardı. Giuliano daha önce Alanyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatya filelerini havalandırmıştı.