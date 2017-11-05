Gereğini yapacağım

“Ciddi bir başarısızlık var. Bunun da bir faturası var. Kendi adıma gerekeni yapacağım. 11 maç, 17 puan; F.Bahçe’nin gücünün çok altında bir durum. Herkes bedelini ödeyecek”

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlı deplasmanında kaybedilen iki puanın ardından istifa sinyali verdi.



Kocaman, "Çok uzatmaya gerek yok. Ortada ciddi bir başarısızlık var, bunun da bir faturası var. F.Bahçeliler rahat olsun. Kendi adıma gerekin yapacağım" diyerek istifa edeceğini ima etti. Aykut Kocaman şöyle devam etti: "Bu kulüp, bu takım bizim takımımız. Herkesin hatası var. Bu nedenle herkes bunun bedelini ödeyecek. 11 maç, 17 puan; F.Bahçe'nin gücünün çok altında bir durum. Bu seviyedeki oyuncular, 3-4 senede yapacağı hataları, Vardar maçları da dahil sadece 13 maçta yaptılar. Bu kadar vahim bir oranı normal değil. Futbolculara suç yüklemiyorum, sadece tespit yapıyorum. Maçtan sonra kimseyle görüşmedim. Ama benim vermem gereken kararın ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Hepimiz başarılı olmak için uğraşıyoruz. Başarısızlık durumunda da gereğini yapmamız gerekir. Tekrar ve üstüne basarak söylüyorum; ben Aykut Kocaman olarak üzerime düşeni yapmaya hazırım ve yapacağım da. Çünkü bu çok ciddi bir başarısızlık."



