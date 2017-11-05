Fener'i Aminu bitirdi
Başkent ekibinin 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü 89’daki golüyle sarı-lacivertli ekibi yıkan isim oldu
İkinci golünü attı
Aminu ikinci yarıda da tehlikeli pozusyonlar buldu. Tam karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitiyor derken 89'da sahneye çıkan Aminu, Osmanlıspor'a 1 puanı getiren golü attı. Nijeryalı bu sezonki ikinci golüne imza atarken büyük sevinç yaşadı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Fener'i Aminu bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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