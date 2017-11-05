Fener'i Aminu bitirdi

Başkent ekibinin 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü 89’daki golüyle sarı-lacivertli ekibi yıkan isim oldu

SÜPER Lig'in dibine demir atan Osmanlıspor, zirve yarışı yapan Fenerbahçe ile kendi sahasında 1-1 berabere kalarak ezeli rakibine çelme taktı. Sarı-lacivertli ekip Giuliano'nun golüyle maçın hemen başında öne geçse de başkent temsilcisi rakip kaleye yüklenmeye başladı. Osmanlıspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Umar Aminu 21. dakikada ceza alanı içinde yerde kaldı, oyun devam etti.



İkinci golünü attı

Aminu ikinci yarıda da tehlikeli pozusyonlar buldu. Tam karşılaşma Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitiyor derken 89'da sahneye çıkan Aminu, Osmanlıspor'a 1 puanı getiren golü attı. Nijeryalı bu sezonki ikinci golüne imza atarken büyük sevinç yaşadı.