Fener'de hasar büyük
Sarı-lacivertliler dün son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırırken, 12. hafta öncesi de ağır yara aldı. Sakatlanan Valbuena ve Isla, maçı yarıda bıraktı, Alper ve Neto ise cezalı duruma düştü
ROMAN SINIRA GELDİ
FENERBAHÇE'NİN Başkent'te yaşadığı sakatlıkların yanı sıra iki oyuncusu da cezalı duruma düştü. Kart sınırında bulunan Alper ve Neto rakiplerine yaptıkları fauller nedeniyle sarı kart gördü. Kanarya'nın bu iki önemli ismi de 12. haftadaki Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada Roman Neustadter de dün gördüğü sarı kartla sınıra geldi.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:34
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
aykut istifa istifa
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 29
Yorum
sami aykut basarisiz, yonetim de oyle ama ya milyonlarca euro alan ruhsuz topculara ne demeli.
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 16
Yorum
sami aykut ne diyordu? iki ay sonra asil feneri goreceksiniz diye. once avrupa sonra lig gitti, hakikaten gercek feneri gorduk, bu yil da gitti
Fener'de hasar büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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