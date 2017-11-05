Fener'de hasar büyük

Sarı-lacivertliler dün son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırırken, 12. hafta öncesi de ağır yara aldı. Sakatlanan Valbuena ve Isla, maçı yarıda bıraktı, Alper ve Neto ise cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 11. haftasını Osmanlıspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe'de hasar büyük... Zorlu deplasmandan hedeflediği 3 puanı alamayan sarılacivertliler, 11. hafta öncesi de 4 oyuncusundan oldu. Önce karşılaşmanın 10. dakikasında bir anda yere yığılan Valbuena, ardından da 37'de rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Isla, oyunu yarıda bıraktı. Her iki futbolcunun bugün yapılacak kontrollerinin ardından durumlarıyla ilgili net bilgi verilecek.



ROMAN SINIRA GELDİ

FENERBAHÇE'NİN Başkent'te yaşadığı sakatlıkların yanı sıra iki oyuncusu da cezalı duruma düştü. Kart sınırında bulunan Alper ve Neto rakiplerine yaptıkları fauller nedeniyle sarı kart gördü. Kanarya'nın bu iki önemli ismi de 12. haftadaki Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada Roman Neustadter de dün gördüğü sarı kartla sınıra geldi.