 Fenerbahçe filede Nilüfer’i ezdi: 3-0 – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Fenerbahçe filede Nilüfer’i ezdi: 3-0

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Sarı- lacivertliler, 77 dakika süren maçta rahat bir galibiyet aldı. Diğer sonuçlar: Seramiksan- Galatasaray: 1-3, Halkbank- Beylikdüzü: 3-1, Vakıfbank-İlbank: 3-0, Bursa BB-Beşiktaş: 3-0, Eczacıbaşı-Çanakkale: 3-0.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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