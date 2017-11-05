 F.Bahçe'de fatura ona kesildi! Kadro dışı... – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    F.Bahçe'de fatura ona kesildi! Kadro dışı...

    F.Bahçe'de fatura ona kesildi! Kadro dışı...

    Dün alınan Osmanlıspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Sarı-Lacivertliler'de sezon başından bu yana beklediği forma şansını bulamayan 'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

    İddiaya göre; Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler'de uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu , disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

    Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen , özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı.

    31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

    2012 yılında 4.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişmezleri arasında yer alıyordu.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:05
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