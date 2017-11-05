F.Bahçe'de fatura ona kesildi! Kadro dışı...
Dün alınan Osmanlıspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Sarı-Lacivertliler'de sezon başından bu yana beklediği forma şansını bulamayan Mehmet Topal'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
İddiaya göre; Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler'de uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı.
31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.
2012 yılında 4.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişmezleri arasında yer alıyordu.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:05
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
F.Bahçe'de fatura ona kesildi! Kadro dışı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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