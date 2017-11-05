 ''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!'' – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    ''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''

    ''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''

    Osmanlıspor - maçının ardından Ahmet Çakar iddialı bir değerlendirme yaptı.

    Ahmet Çakar, 'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

    Çakar, sarı-lacivertliler için sezonun sona erdiğini belirtirken, ''Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir... Suni gündeme gerek yok... Herkes dağılsın...'' değerlendirmesini yaptı.

    Fenerbahçe, 11. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada yer aldı.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:49
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