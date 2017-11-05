''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Osmanlıspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Çakar iddialı bir değerlendirme yaptı.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.
Çakar, sarı-lacivertliler için sezonun sona erdiğini belirtirken, ''Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir... Suni gündeme gerek yok... Herkes dağılsın...'' değerlendirmesini yaptı.
Fenerbahçe, 11. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada yer aldı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:49
-
Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
-
Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
-
Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.