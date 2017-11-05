''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

Çakar, sarı-lacivertliler için sezonun sona erdiğini belirtirken, ''Fenerbahçe için 2017-2018 sezonu sona ermiştir... Suni gündeme gerek yok... Herkes dağılsın...'' değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe, 11. hafta maçlarının ardından lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 17 puanla 6. sırada yer aldı.



