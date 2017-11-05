2 maç sonra gol geldi

FENERBAHÇE, Süper Lig'de son iki deplasman maçında fileleri sarsamamıştı. Teleset Mobilya Akhisar ve Galatasaray karşılaşmalarında gol atamayan sarı-lacivertliler dün bu kötü istatistiği bozdu. Kanarya, Osmanlıspor deplasmanında henüz mücadelenin başında Giuliano'nun golüyle 1-0'ı buldu. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızının attığı bu golle suskunluğuna son verdi ancak maçın kalan bölümünde etkisiz kaldı. Sarı-lacivertliler yine kritik puan kaybı yaptı.