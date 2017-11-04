Osmanlıspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanına konuk oluyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de son dakikada yediği golle Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 10 haftada 14 puan yitiren sarı-lacivertliler son iki dış saha maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Osmanlı Stadı'nda saat 19.30'da start alacak mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek..Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, JanssenHakan, Vrsajevic, Numan, Maxso, Pinto, Lawal, Musa, Serdar, Josue, Umar, Regattin