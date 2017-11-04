 Osmanlıspor - Fenerbahçe | CANLI – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Osmanlıspor - Fenerbahçe | CANLI

    Osmanlıspor - Fenerbahçe | CANLI

    Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanına konuk oluyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de son dakikada yediği golle Kayserispor'la 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 10 haftada 14 puan yitiren sarı-lacivertliler son iki dış saha maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Osmanlı Stadı'nda saat 19.30'da start alacak mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek..

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    FENERBAHÇE:     Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
    OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxso, Pinto, Lawal, Musa, Serdar, Josue, Umar, Regattin

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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