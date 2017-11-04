Osmanlıspor - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxso, Pinto, Lawal, Musa, Serdar, Josue, Umar, Regattin
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:11
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 11
Yorum
TS liyim ama bu haber guzel Simdi Castillo ve Bongondaya shans dogar. Hele Bongondanin bu ligin en iyi kanat oyuncularindan biri olduguna eminim.
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Sistemi değiştirdi
Toplam 3
Yorum
marasli 3 lü defansla anca türkiye sayif ligde birseyler yaparsin avrupada 15 dakikada isini bitiriler ne zaman vazgececeksiz saldiri futbolundan
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Tedbir çıkarsa Caner oynar!
Toplam 11
Yorum
beyaz keske 60 mac ceza alsaydi, bu caner oynadiginda sol kanat otoban oluyor, caner ve gokhan gonul 2 tane bal yapmayan ari!!!!!!!
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