 Leipzig 3 puanı 2 golle aldı – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Leipzig 3 puanı 2 golle aldı

    Leipzig 3 puanı 2 golle aldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, geriye düştüğü maçta Hannover 96'yı 2-1 yendi

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96'yı 2-1 yendi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Hannover 96'yı ağırladı.

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 56. dakikasında Hannover 96, Jonathas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sıklaştıran Leipzig, 70. dakikada Yussuf Poulsen ve 85. dakikada Timo Werner'in topu ağlara göndermesiyle geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Geçen hafta Bayern Münih'e 2-0 mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 18 puanda kaldı.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:53
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