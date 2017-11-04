Leipzig 3 puanı 2 golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, geriye düştüğü maçta Hannover 96'yı 2-1 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. hafta karşılaşmasında Leipzig, konuk ettiği Hannover 96'yı 2-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Leipzig, Red Bull Arena'da Hannover 96'yı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 56. dakikasında Hannover 96, Jonathas'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sıklaştıran Leipzig, 70. dakikada Yussuf Poulsen ve 85. dakikada Timo Werner'in topu ağlara göndermesiyle geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Geçen hafta Bayern Münih'e 2-0 mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Hannover 96 ise 18 puanda kaldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:53
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Yorum
dldld yenilcen aykut kocakafa
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Yorum
Nazara geldi. 10 dak kaldı sahada
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Bajic de listede
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Yorum
yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
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