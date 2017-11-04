Kale tekrar Volkan Demirel'in...

Kocaman, 3-3 biten Kayserispor maçında yediği goller nedeniyle eleştirilen Carlos Kameni'nin yerine kalede Volkan Demirel'i tercih etti. Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'de şans bulan Volkan, son 6 maçta ise yedek kulübesinde oturmuştu.

Eldivenleri 6 hafta sonra yeniden eline geçiren 36 yaşındaki Volkan, Osmanlıspor maçıyla kariyerinin 600. resmi maçına çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını elinde bulunduran tecrübeli file bekçi, 486. kez Fenerbahçe'nin kalesine geçti.

Volkan Demirel, kariyerinde geride kalan 599 maçta kalesinde 576 gol görürken, 16. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 10 kupa sevinci yaşadı.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe ile 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.

Başkentte, Fenerbahçe'nin savunma hattını ise Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu.

Orta sahada Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano ve Mathieu Valbuena görev yaparken, forvette son iki haftada olduğu gibi yine Hollandalı Vincent Janssen forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda Kameni, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Erten Ersu, Muhammed Samed Karakoç, Aatıf Chahechouhe ve Roberto Soldado yedek soyundu.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Robin van Persie, Mehmet Topal ve Fernandao ile baş dönmesi sorunu devam eden Martin Skrtel, kadroda yer almadı.



- Özer Hurmacı 21 kişilik kadroda

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Luiz Carlos, Özer Hurmacı ve Souleymane Doukara'yı yedek soyunduran Buz, bu futbolcuların yerine Raheem Lawal, Josue ve Adrien Regattin'i görevlendirdi.

Trabzonspor Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süreyle tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladığı eski futbolcusu Özer Hurmacı, Osmanlıspor'un 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Geçen hafta ilk 11'de maça başlayan Özer, Fenerbahçe karşısında Buz'dan görev bekledi.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Sokol Cikalleshi, Anıl Karaer ve kaleci Zydrunas Karcemarskas, Fenerbahçe maçında da forma giyemedi.

Osmanlıspor'un ilk 11'ini Hakan Arıkan, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Lawal, Musa Çağıran, Regattin, Josue, Umar ve Serdar Gürler oluşturdu.

Öte yandan, ev sahibi ekibin taraftarları diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi. Statta Osmanlıspor taraftarlarına ait tribünlerde boşluklar göze çarparken, kale arkasındaki yerini alan bin civarında Fenerbahçeli futbolsever başkentte takımlarını destekledi.

Karşılaşma öncesi şehitler ve hayatını kaybeden eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenay için saygı duruşunda bulundu.

Osmanlıspor taraftarları, her karşılaşmada olduğu gibi seremonide büyük Türk bayrağı açtı.

Terör saldırılarına tepki gösteren iki takım taraftarları, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.