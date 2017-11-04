Fenerbahçe'de Valbuena şoku
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Valbuena, Osmanlıspor maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 8. dakikada Guiliano'nun golüyle 1-0 öne geçmişti.
Ancak golün hemen ardından Fransız yıldız Mathieu Valbuena, sol baldırını göstererek oyundan çıkmak istediğini teknik heyete iletti. Teknik Direktör Aykut Kocaman da Valbuena'yı 9. dakikada oyundan çıkardı ve yerine Alper Potuk'u dahil etti.
BİR SAKATLIK DAHA: ISLA
Sarı lacivertliler Şilili sağ bek Isla da 36. dakikada sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Isla'nın yerine Şener Özbayraklı dahil oldu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:22
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 11
Yorum
TS liyim ama bu haber guzel Simdi Castillo ve Bongondaya shans dogar. Hele Bongondanin bu ligin en iyi kanat oyuncularindan biri olduguna eminim.
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Sistemi değiştirdi
Toplam 3
Yorum
marasli 3 lü defansla anca türkiye sayif ligde birseyler yaparsin avrupada 15 dakikada isini bitiriler ne zaman vazgececeksiz saldiri futbolundan
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Tedbir çıkarsa Caner oynar!
Toplam 11
Yorum
beyaz keske 60 mac ceza alsaydi, bu caner oynadiginda sol kanat otoban oluyor, caner ve gokhan gonul 2 tane bal yapmayan ari!!!!!!!
Fenerbahçe'de Valbuena şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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