Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü!
Sarı lacivertlilerde Alper Potuk, Luis Neto ve Şener Özbayraklı gördükleri sarı kartla Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'la oynadığı maçta Valbuena ve Isla sakatlanırken Alper Potuk, Luis Neto ve Şener Özbayraklı da gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertliler'de Alper, Neto ve Şener, Demirgrup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Valbuena ile Isla'nın son durumu ise çekilecek MR'ın sonucunda netleşecek.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:14
-
Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz...
Toplam 1
Yorum
dldld yenilcen aykut kocakafa
-
Valbuena’ya ‘90 dakika’ mesajı
Toplam 5
Yorum
Nazara geldi. 10 dak kaldı sahada
-
Bajic de listede
Toplam 7
Yorum
yanarı yanarım gayseriye kaptırılan 2 puana yanarım..suçlu hoca dır sonra topçular sonra popçular :)))
Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.