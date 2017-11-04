 Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü!

    Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü!

    Sarı lacivertlilerde Alper Potuk, Luis Neto ve Şener Özbayraklı gördükleri sarı kartla Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

    Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'la oynadığı maçta Valbuena ve Isla sakatlanırken Alper Potuk, Luis Neto ve Şener Özbayraklı da gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

    Sarı-lacivertliler'de Alper, Neto ve Şener, Demirgrup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Valbuena ile Isla'nın son durumu ise çekilecek MR'ın sonucunda netleşecek.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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