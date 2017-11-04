Fenerbahçe'de 2 isim cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'la oynadığı maçta Valbuena ve Isla sakatlanırken Alper Potuk, Luis Neto ve Şener Özbayraklı da gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertliler'de Alper, Neto ve Şener, Demirgrup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Valbuena ile Isla'nın son durumu ise çekilecek MR'ın sonucunda netleşecek.