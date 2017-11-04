Dilmen: Özbek' ve Tudor'u tebrik ediyorum

Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Fenerbahçe, Osmanlıspor deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Fenerbahçe 3 maçta 6 puan kaybetti. Galatasaray kazanmak zorunda olduğun maçtı, berabere kaldın. Meşale yaktılar.İzleyenler neyi anlatıyorsun Rıdvan, Aykut senin arkadaşın diyor. Beşiktaşlı, Fenerli, Trabzonlusu da anlat heyecanlı oluyor diyor. Ekran başında olanlar bizim takım bu maçı nasıl bitirecek diyorlar. Neto 7 maç 4 sarı bir kırmızı... Roman'a çalım atmana gerek yok. Şeffaf oyuncu, en fazla faul yapıyor.Roman ve Neto ayağı iyi diyorlar, kime verecek o pası. Ozan'a bir tavsiyem olsun. Değişik paslar veriyor, falso veriyor. Bilardocu gibi, Semih Saygıner gibi. Fantaziye gerek yok. Ozan 5 pas hatası yaptı. Top sürekli Fenerbahçe yarı alanında kaldı. Futbol basit oyun, basit oyna. Diyelim ki Aykut Kocaman yarın öbür gün istifa etti, yönetim de kabul etti. E ne olacak cehennem? Futbol böyle değil. Bu takıma seyirci gitmez. Ya lavaboya gidiyorum. Ben bir şey kaçırmayayım diye hızlı hızlı giderim. Ama bir şey kaçırmayacağımdan çok eminim.Fenerbahçe'nin hala göğüs reklamı yok. Ne başkan ne de teknik direktör... Hem transfer, hem oyun sınıfta kaldılar. Neyi anlatayım ben şimdi seyirciye! Hasan Ali Fenerbahçe'de oynayamaz abi! Neto, Roman yedek olurlar anca. Dursun Bey ve Tudor'u tebrik ediyorum. Gittiler oyuncuları aldılar. Aman bonservis problemi varmış bilmem neymiş. Çözdüler, aldılar. Aziz Bey'i çok severim ama bu süreçte aslolan Fenerbahçe. Gitsinler kalsınlar demiyorum. Oturup karar alsınlar...