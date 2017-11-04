Dilmen ateş püskürdü: Hemen gönderin!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'de bekleneni vereyemen Hollandalı yıldız Van Persie'yi eleştirdi.



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"Van Persie diye bir oyuncu var. Çekirdek yiyecek, bu hafta oynayayım diyecek. 25 tane atsa ne olur. Gönderin gitsin! Zaten parasını ödüyorsunuz. Kaç para alacaksa vermeye devam edin gitsin! Fenerbahçe'ye ihanet ediyorsunuz yahu. Van Persie diye bir oyuncu var. Kulübü 15-20 milyonluk yapmış. Ben talibim, Fenerbahçe taraftarı verir parasını. Gönderin! Van Persie diye bir oyuncu var. Kulübü 15-20 milyonluk yapmış. Ben talibim, Fenerbahçe taraftarı verir parasını. Gönderin! Alex 25 tane atarken gönderdiniz, adam tribünde çekirdek çitliyor takımda tutuyorsunuz. Gönderin bari 24 oyuncuya haksızlık olmasın. Van Persie kim ya? Dünyanın en iyi futbolcusu olsa ne olur? Fenerbahçe Kulübü burası yahu! Eşyalarını toplattırırım. Yollarım. Sosyal medyada sinirli diyecekler benim için evet sinirliyim. Ben tarafım evet ama objektifim. Bir oyuncu söyleyeceğim sana, Quaresma. Kedi gibi oldu kedi. İlk gelişinde nasıldı, şimdi nasıl! Beşiktaş'a uydu. Sneijder'i yarın alsın Galatasaray, topu yer topu. Ben ne yaptım Nice'e gittim der..."