Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi

beIN Sports'un haberine göre; Asbaşkan Ali Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından Osmanlı Stadı'nda toplantı yaptı. Burada kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını Yıldırım'a bildiren teknik direktör Kocaman, daha sonra takım otobüsünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.