Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Fenerbahçe'de Osmanlıspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Asbaşkan Ali Yıldırım'la görüşen Aykut Kocaman, ardından basın toplantısına çıktı. Burada istifa edeceğini ima eden Kocaman, ardından takım otobüsünü beklemeden özel arabayla stattan ayrıldı
beIN Sports'un haberine göre; Asbaşkan Ali Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, maçın ardından Osmanlı Stadı'nda toplantı yaptı. Burada kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını Yıldırım'a bildiren teknik direktör Kocaman, daha sonra takım otobüsünü beklemeden stadyumdan ayrıldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
MUZER İSTİFA ETMEK DE BİR HİZMETTİR. AİT OLDUĞU CAMİAYA FAYDALI OLAMAYACAĞINI GÖREN BİR KİŞİ GÖREVİ BIRAKMALIDIR. HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR..
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
grckler bunlar hep suniii
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
Aslan HAKEM ABILERI YARDIM ETMEMISMI NE AYIP NE OLACAK SIMDI TRABZON VE FENERBAHCEMIN HALI?
Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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