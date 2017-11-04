AYKUT KOCAMAN RESMEN AÇIKLADI: BIRAKIYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor'la 1-1 berabere kalınan maçın ardından istifa sinyali verdi. Kocaman, "Fatura bana ait. Bu hatanın bu seviyede tek bir karşılığı var. Gerekeni yapacağım" dedi
İşte Kocaman'ın o açıklaması:
"Ciddi bir başarısızlık"
11 maçta alınan 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün ortalamasının çok altında bir durum ilk yarı itibariyle ciddi bir başarısızlık. Bu maçlarda bir şeyleri çevirebilmek için, son 1-2 maçtaki güven kaybını tazelemeye ihtiyaç vardı. Son dakikalarda gelen goller ciddi bir başarısızlık. İşleri bir tarafa çekmenin bir anlamı yok.
"Gerekeni yapacağım"
Bunun da sorumluları ve faturası olacak. Ben şunu düşünüyorum. Ortada bir başarısızlık varsa herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma biçiyorum doğrusu bu. Bu seviyedeki takımların, bu seviyedeki oyuncu grubunun 3-4 yılda yapabileceği bireysel vahim hatalarını 11 maça sığdırması, 2 Vardar maçını eklemek lazım. Normal değil. Bir şeylerin döneceğini düşünmek bir yerden sonra olmuyor. Kırıldı. Burada başarısızlığın faturası bana ait. Bunun gerekeninin yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun.
Maç Özeti l Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe
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- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:00
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
MUZER İSTİFA ETMEK DE BİR HİZMETTİR. AİT OLDUĞU CAMİAYA FAYDALI OLAMAYACAĞINI GÖREN BİR KİŞİ GÖREVİ BIRAKMALIDIR. HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR..
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
grckler bunlar hep suniii
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Fenerbahçe'ye Osmanlıspor çelmesi
Toplam 8
Yorum
Aslan HAKEM ABILERI YARDIM ETMEMISMI NE AYIP NE OLACAK SIMDI TRABZON VE FENERBAHCEMIN HALI?
AYKUT KOCAMAN RESMEN AÇIKLADI: BIRAKIYOR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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