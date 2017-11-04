AYKUT KOCAMAN RESMEN AÇIKLADI: BIRAKIYOR!

İşte Kocaman'ın o açıklaması:



"Ciddi bir başarısızlık"

11 maçta alınan 16 puan. Fenerbahçe'nin gücünün ortalamasının çok altında bir durum ilk yarı itibariyle ciddi bir başarısızlık. Bu maçlarda bir şeyleri çevirebilmek için, son 1-2 maçtaki güven kaybını tazelemeye ihtiyaç vardı. Son dakikalarda gelen goller ciddi bir başarısızlık. İşleri bir tarafa çekmenin bir anlamı yok.

"Gerekeni yapacağım"

Bunun da sorumluları ve faturası olacak. Ben şunu düşünüyorum. Ortada bir başarısızlık varsa herkesin payı vardır. Burada da önce kendi tarafıma biçiyorum doğrusu bu. Bu seviyedeki takımların, bu seviyedeki oyuncu grubunun 3-4 yılda yapabileceği bireysel vahim hatalarını 11 maça sığdırması, 2 Vardar maçını eklemek lazım. Normal değil. Bir şeylerin döneceğini düşünmek bir yerden sonra olmuyor. Kırıldı. Burada başarısızlığın faturası bana ait. Bunun gerekeninin yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun.



Maç Özeti l Osmanlıspor 1-1 Fenerbahçe



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