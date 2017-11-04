Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 21. haftasındaki Osmanlıspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Aykut Kocaman, geçen hafta Kayserispor maçında gelen son dakika golüyle kaybedilen 2 puanın takımı negatif etkilediğini söyledi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri.
"Bir anda aleyhimize döndü"
Geçen hafta ritm yakalayacağımız bir fırsat yakaladık. Her şey lehimize giderken, bir anda aleyhimize döndü. Akhisar maçından sonra 2. kez üst tarafı yakalayıp hızımızı artırabileceğimiz enerjiyi boşa harcadık.
"Özgüvenimizi geriye götürdü"
Zaten özgüven olarak geride olan bir takımı daha da geriye götürdü. Osmanlı maçı, bunu düzeltmek için bir fırsat olabilir.. Osmanlı maçı, bunu düzeltmek için bir fırsat olabilir. İhtiyacımız olan tek şey tekrar tekrar kazanmak.
Volkan Demirel ile küçük bir değişiklik yaptık. Volkan umarım kendine yakışan performansı sergiler.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:25
-
Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 11
Yorum
TS liyim ama bu haber guzel Simdi Castillo ve Bongondaya shans dogar. Hele Bongondanin bu ligin en iyi kanat oyuncularindan biri olduguna eminim.
-
Sistemi değiştirdi
Toplam 3
Yorum
marasli 3 lü defansla anca türkiye sayif ligde birseyler yaparsin avrupada 15 dakikada isini bitiriler ne zaman vazgececeksiz saldiri futbolundan
-
Tedbir çıkarsa Caner oynar!
Toplam 11
Yorum
beyaz keske 60 mac ceza alsaydi, bu caner oynadiginda sol kanat otoban oluyor, caner ve gokhan gonul 2 tane bal yapmayan ari!!!!!!!
Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.