Aykut Kocaman itiraf etti! Özgüvenimiz...

Aykut Kocaman, geçen hafta Kayserispor maçında gelen son dakika golüyle kaybedilen 2 puanın takımı negatif etkilediğini söyledi. İşte Aykut Kocaman'ın sözleri.



"Bir anda aleyhimize döndü"

Geçen hafta ritm yakalayacağımız bir fırsat yakaladık. Her şey lehimize giderken, bir anda aleyhimize döndü. Akhisar maçından sonra 2. kez üst tarafı yakalayıp hızımızı artırabileceğimiz enerjiyi boşa harcadık.



"Özgüvenimizi geriye götürdü"

Zaten özgüven olarak geride olan bir takımı daha da geriye götürdü. Osmanlı maçı, bunu düzeltmek için bir fırsat olabilir.. Osmanlı maçı, bunu düzeltmek için bir fırsat olabilir. İhtiyacımız olan tek şey tekrar tekrar kazanmak.

Volkan Demirel ile küçük bir değişiklik yaptık. Volkan umarım kendine yakışan performansı sergiler.