Ankara'da 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
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FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Isla, Ozan, Josef, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen
?OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Numan, Maxso, Pinto, Lawal, Musa, Serdar, Josue, Umar, Regattin
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:34
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Fener’den sonra dağıldı
Toplam 6
Yorum
Perde Teşekkürler Aykut Kocaman. Vardar zaferleri senin eserin.
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Aslan kükredi
Toplam 9
Yorum
beyaz besiktasa karsi son nefeslerine kadar hayatlarinin futbolunu oynayan anadolu takimlari, gs karsisinda sahada geziyorlar,ondan sonra bam bam!
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Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ çünkü maicon beşiktaşta oynamıyor oynasaydı görüntülere bakarak gırtlağına bastığı için olcayın ceza alırdı ama vermezler ! adalet yok !
Ankara'da 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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