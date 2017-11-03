''Sen benim vazgeçilmezimsin!''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5 maç üst üste oyundan aldığı için eleştirildiği, hatta "İkinci Alex vakası" yorumları yapılan Fransız yıldızı Valbuena ile başbaşa görüştü.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sana karşı önyargım yok" diyerek sözlerine başlarken, düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Kayserispor maçı özelinde rakibin sürekli sağ taraftan geldiğini ve Hasan Ali'nin tek başına kaldığını gördüm. Sen yıllarca Fransa Milli Takımı'nda oynamış tecrübeli bir oyuncusun.

Bizim takımın da en önemli parçalarından birisin. Seni maksimum şekilde kullanmaya devam edeceğim. Yapılan yorumlara kulak asma. Osmanlı maçına yüzde 100 hazır ol."