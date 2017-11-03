Sen benim vazgeçilmezimsin!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5 maç üst üste oyundan aldığı için eleştirildiği, hatta "İkinci Alex vakası" yorumları yapılan Fransız yıldızı Valbuena ile başbaşa görüştü.
Bizim takımın da en önemli parçalarından birisin.
Seni maksimum şekilde kullanmaya devam edeceğim.
Yapılan yorumlara kulak asma. Osmanlı maçına yüzde 100 hazır ol."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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