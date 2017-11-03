Çift forvet oynatsın

Fotomaç yazarı Ertem Şener, Fenerbahçe gündemini masaya yatırdı

İşte Ertem Şener'İn Fenerbahçe yorumu:

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"Fenerbahçe'de mevcut sistem golcülerin gol atmasına izin vermiyor. Soldado-Janssen ikilisi beraber denenmeli. Giuliano'nun yerine Soldado tercih edilirse, özellikle iç saha maçlarında gollerin peşi sıra geleceğine inanıyorum. Aykut hocanın defansından gol atmasını ya da oyun kurmasını, santrforundan savunma yapmasını istemesi tüm oyunun bozulmasına sebep oluyor. Reçete belli... Herkes gerçek işini yaparsa, Sakat denen (inanmıyorum) Van Persie sahaya sürülürse Fenerbahçe çok gol atar."