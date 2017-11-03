Çift forvet oynatsın
Fotomaç yazarı Ertem Şener, Fenerbahçe gündemini masaya yatırdı
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"Fenerbahçe'de mevcut sistem golcülerin gol atmasına izin vermiyor. Soldado-Janssen ikilisi beraber denenmeli. Giuliano'nun yerine Soldado tercih edilirse, özellikle iç saha maçlarında gollerin peşi sıra geleceğine inanıyorum. Aykut hocanın defansından gol atmasını ya da oyun kurmasını, santrforundan savunma yapmasını istemesi tüm oyunun bozulmasına sebep oluyor. Reçete belli... Herkes gerçek işini yaparsa, Sakat denen (inanmıyorum) Van Persie sahaya sürülürse Fenerbahçe çok gol atar."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:20
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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