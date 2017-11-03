5 golcü bir Cenk etmedi

Geçensezon ligi şampiyon'tan 14 puan daha az toplayarak 3'üncü bitirebilen, 10 haftanın geride kaldığı bu sezon ise zirvedeki'dan 7 puan uzakta 8'inci sırada bulunantaraftarını kahrediyor. Bunun çeşitli nedenleri var elbette. Ancak gözle görülür bir neden var ki asla küçümsenemez:iki sezonda 44 lig maçında rakip fileleri 80 kez havalandıran Fenerbahçe'de, santrforlar 31 gol attı.ve'in performansı beklentilerin altında kaldı. Söz konusu periyotta Sow 12, Van Persie 9, Emenike ile Fernandao 4'er, Janssen 2 gol katkısında bulundu,Bu sürede santrforların attığı 31 golüngeldi.Fenerbahçe'nin gol yükünü ise orta saha oyuncuları paylaştı. 80 golünü 35'ine orta alan oyuncuları imza attı. Bu süreçteve6'şar,5,ve4'er, Alper,ile3'er,ise 1 gol kaydetti. Savunma oyuncuları4,2,vebirer gol kaydederken, 5 golü rakip oyuncular kendi kalelerine attı.Kanarya'nın son 44 maçlık lig periyodunda 10 gol barajını sadece Sow geçebildi. Senegalli forvet, 12 kez ağları sarstı. Bir de ilginç bir istatistik var... Beşiktaş'ın santrforu Cenk Tosun, Sow'un dışındaki Fenerbahçeli 5 golcüyü tek başına geride bıraktı. Cenk, son 2 sezonda ligde 24 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de son iki sezonda forma giyen Fernandao, Van Persie, Emenike, Soldado ve Janssen'in gol sayısı ise 19'da kaldı.