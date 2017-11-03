5 golcü bir Cenk etmedi
Bir türlü patlama yapamayan F.Bahçe, golcülerinden istenilen verimi alamıyor. Son iki sezonda 80 golün sadece 31’ini (7’si penaltıdan) santrforlar attı; orta sahadan 35, savunmadan ise 9 gollük katkı geldi
Son iki sezonda 44 lig maçında rakip fileleri 80 kez havalandıran Fenerbahçe'de, santrforlar 31 gol attı. Sow, Fernandao, Van Persie, Emenike, Soldado ve Janssen'in performansı beklentilerin altında kaldı. Söz konusu periyotta Sow 12, Van Persie 9, Emenike ile Fernandao 4'er, Janssen 2 gol katkısında bulundu, Soldado ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Bu sürede santrforların attığı 31 golün 7'si ise penaltı vuruşundan geldi.
Fenerbahçe'nin gol yükünü ise orta saha oyuncuları paylaştı. 80 golünü 35'ine orta alan oyuncuları imza attı. Bu süreçte Ozan ve Josef 6'şar, Aatıf 5, Mehmet Topal ve Lens 4'er, Alper, Valbuena ile Giuliano 3'er, Dirar ise 1 gol kaydetti. Savunma oyuncuları Skrtel 4, İsmail Köybaşı 2, Neustaedter, Hasan Ali ve Kjaer birer gol kaydederken, 5 golü rakip oyuncular kendi kalelerine attı.
5 golcü bir Cenk etmedi
Kanarya'nın son 44 maçlık lig periyodunda 10 gol barajını sadece Sow geçebildi. Senegalli forvet, 12 kez ağları sarstı. Bir de ilginç bir istatistik var... Beşiktaş'ın santrforu Cenk Tosun, Sow'un dışındaki Fenerbahçeli 5 golcüyü tek başına geride bıraktı. Cenk, son 2 sezonda ligde 24 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'de son iki sezonda forma giyen Fernandao, Van Persie, Emenike, Soldado ve Janssen'in gol sayısı ise 19'da kaldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
-
Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
5 golcü bir Cenk etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.