Valbuena ikilemi

Son 5 maçta oyundan alınan Fransız yıldızın rakamlarına bakılınca Kocaman da haklı görünüyor, Valbuena da!

FENERBAHÇE'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadele sonrası gündem Mathieu Valbuena'nın yine oyundan alınması oldu. Kayseri'nin hocası Marius Sumudica "Valbuena kalsaydı maç berabere bitmezdi" derken Aykut Kocaman ise "Oyundan daha erken almalıydım" cevabını vermişti.



OYUNDA KALMALIYDI ÇÜNKÜ...

* En çok (70) topla buluşan oyuncuydu. Topu saklayabilirdi.Ozan ile birlikte en çok (3) şut atan isimdi. Rakibi rahatsız ediyordu.

* %89.5 ile Neto ve Josef'ten sonra sahada en yüksek pas isabeti bulan isimdi. Şahsi oynamıyordu, topu paylaşıyordu.

* Fenerbahçe maçta 16 orta yaptı. 9'u Valbuena'dan geldi.



OYUNDAN ÇIKMALIYDI ÇÜNKÜ...



* Maçta 3 top kaybetti. 2'si hücuma çıkarken geldi. 2 de başarısız müdahalesi yüzünden takım eksik yakalandı.

* Yaptığı 9 ortadan sadece 1'i takım arkadaşlarıyla buluştu.

* Hasan Ali'ye yardımcı olmadı. Kayseri bu kanattan maç boyu 39 orta yaptı.