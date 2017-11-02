Taraftara özel proje
YÖNETİM, yenilenen kadroya rağmen bir türlü Ülker Stadı'nın dolmaması sebebiyle yeni projeler peşinde. Sarılacivertli idareciler, iç saha maçlarında yeterli desteği görmemeleri sebebiyle çeşitli projelerle taraftarı geçmiş yıllardaki gibi stada çekmeyi planlıyor. En radikal icraat olarak bilet fiyatlarının aşağı çekilmesi gündeme geldi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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