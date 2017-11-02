Taraftara özel proje

YÖNETİM, yenilenen kadroya rağmen bir türlü Ülker Stadı'nın dolmaması sebebiyle yeni projeler peşinde. Sarılacivertli idareciler, iç saha maçlarında yeterli desteği görmemeleri sebebiyle çeşitli projelerle taraftarı geçmiş yıllardaki gibi stada çekmeyi planlıyor. En radikal icraat olarak bilet fiyatlarının aşağı çekilmesi gündeme geldi.