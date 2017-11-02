 Taraftara özel proje – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Taraftara özel proje

    Taraftara özel proje
    YÖNETİM, yenilenen kadroya rağmen bir türlü Ülker Stadı'nın dolmaması sebebiyle yeni projeler peşinde. Sarılacivertli idareciler, iç saha maçlarında yeterli desteği görmemeleri sebebiyle çeşitli projelerle taraftarı geçmiş yıllardaki gibi stada çekmeyi planlıyor. En radikal icraat olarak bilet fiyatlarının aşağı çekilmesi gündeme geldi.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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