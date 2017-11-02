 ‘Takımla taraftar kopuk’ – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘Takımla taraftar kopuk’

    ‘Takımla taraftar kopuk’
    AYKUT Kocaman son 2 sezondaki kötü gidişatın takımla, taraftar arasındaki bağları çok zayıflattığını da belirtti. Tecrübeli hoca "Öz güven eksiğimiz var. Bunu seri galibiyetlerle aşabiliriz. Fenerbahçe için taraftarı, olmazsa olmazıdır. Taraftar desteği olmadan şampiyonluk imkansız. Oyuncu değişikliklerinde çıkan uğultu takımı kötü etkiliyor. Kaçan pozisyonlardaki verilen tepkiler de panik havası oluşturuyor" diye konuştu.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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