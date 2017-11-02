 Sol beke Köybaşı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Sol beke Köybaşı

    Sol beke Köybaşı
    AYKUT Kocaman, Kayserispor maçında 90+4'te rakibine taç çizgisinde faul yapan Hasan Ali Kaldırım'ı da kenara çekmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, Osmanlıspor deplasmanı için İsmail Köybaşı'yı sol bekte oynatmayı düşünüyor. Aykut Kocaman böylece sol kanada dinamizm katmayı hedefliyor.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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