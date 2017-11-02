Sol beke Köybaşı

AYKUT Kocaman, Kayserispor maçında 90+4'te rakibine taç çizgisinde faul yapan Hasan Ali Kaldırım'ı da kenara çekmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, Osmanlıspor deplasmanı için İsmail Köybaşı'yı sol bekte oynatmayı düşünüyor. Aykut Kocaman böylece sol kanada dinamizm katmayı hedefliyor.