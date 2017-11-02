‘Kırıcı olmadan anlatalım’
AYKUT Kocaman, kurmayları ile yaptığı toplantıda, rapora göre hazırlanacak yol haritasını oyunculara da doğru şekilde aktarmaları gerektiğini söyledi. Deneyimli hoca "Sorun psikolojikse bunun da rapor edilmesini istiyorum. Tüm bunları yaparken kırıcı olmamalıyız. Gerekirse futbolcularla tek tek konuşup hataları çözmeliyiz. Gemi nereden su alıyorsa önce orayı tamir edelim. Yola bu şekilde çıkılmaz" ifadelerini kullandı
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
‘Kırıcı olmadan anlatalım’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.