‘Kırıcı olmadan anlatalım’

AYKUT Kocaman, kurmayları ile yaptığı toplantıda, rapora göre hazırlanacak yol haritasını oyunculara da doğru şekilde aktarmaları gerektiğini söyledi. Deneyimli hoca "Sorun psikolojikse bunun da rapor edilmesini istiyorum. Tüm bunları yaparken kırıcı olmamalıyız. Gerekirse futbolcularla tek tek konuşup hataları çözmeliyiz. Gemi nereden su alıyorsa önce orayı tamir edelim. Yola bu şekilde çıkılmaz" ifadelerini kullandı