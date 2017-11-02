 ‘Kırıcı olmadan anlatalım’ – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    ‘Kırıcı olmadan anlatalım’

    ‘Kırıcı olmadan anlatalım’
    AYKUT Kocaman, kurmayları ile yaptığı toplantıda, rapora göre hazırlanacak yol haritasını oyunculara da doğru şekilde aktarmaları gerektiğini söyledi. Deneyimli hoca "Sorun psikolojikse bunun da rapor edilmesini istiyorum. Tüm bunları yaparken kırıcı olmamalıyız. Gerekirse futbolcularla tek tek konuşup hataları çözmeliyiz. Gemi nereden su alıyorsa önce orayı tamir edelim. Yola bu şekilde çıkılmaz" ifadelerini kullandı
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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