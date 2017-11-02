Janssen’le devam

FENERABAHÇE'de tartışılan isimlerden biri de Vincent Janssen... Ligde 2 golü bulunan Hollandalı forvet 4 haftadır fileleri sarsamıyor. Ancak Van Persie ve Fernandao hazır değil. Soldado da 23 yaşındaki mevkidaşını zorlayamıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın top saklama, taşıma ve takımı ileri çıkarma özellikleri nedeniyle Janssen'den vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi. Osmanlıspor deplasmanında da Hollandalı forvet olarak sahada yer alacak.