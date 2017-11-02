 Janssen’le devam – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Janssen’le devam

    Janssen’le devam
    FENERABAHÇE'de tartışılan isimlerden biri de Vincent Janssen... Ligde 2 golü bulunan Hollandalı forvet 4 haftadır fileleri sarsamıyor. Ancak Van Persie ve Fernandao hazır değil. Soldado da 23 yaşındaki mevkidaşını zorlayamıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın top saklama, taşıma ve takımı ileri çıkarma özellikleri nedeniyle Janssen'den vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi. Osmanlıspor deplasmanında da Hollandalı forvet olarak sahada yer alacak.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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