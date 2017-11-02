 İdmanlar start aldı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    İdmanlar start aldı

    İdmanlar start aldı
    FENERBAHÇE, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Kayseri maçının ardından 1 gün izin yapan sarılacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışmaların startını verdi. Açma germenin ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı gerçekleşti. Sarı-lacivertli oyuncular, taktik idmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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