''Hatalarımı söyleyin''
Teknik ekibine direktif veren Fenerbahçe’nin hocası, “Analizlere benden başlayın. Oyun hamlelerimle ilgili bir kaset hazırlayın. Nerelerde hata yapmışım görelim” dedi.
İşin psikolojik boyutunun da olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Gemi nereden su alıyorsa tamir etmeliyiz. Takımla taraftar arasındaki kopukluk da bizi olumsuz etkiliyor. Bundan önceki yıllarda yaşanan travmaların sıkıntısını çekiyoruz. Oyuncu değişikliğinde bunu gördük. Bir oyuncu çıkarken yuhalamalar oluyor ama bundan sahadaki 11 futbolcu olumsuz etkileniyor. 'Taraftar aleyhimize döndü' diye düşünerek koruma içgüdüsüyle geri çekiliyorlar. Ama bunu da çözeceğiz. Seri galibiyet almamız lazım" şeklinde konuştu.
(SABAH)
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 07:22
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Artık hocamız da kaliteli!
Toplam 1
Yorum
erol (Güzel orta geldi,gol yapalım)SIRA YÖNETİMDE,O DA KALİTELİ OLUNCA TAMAMDIR. GÜLE GÜLE USTA.
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Hatalarımı söyleyin
Toplam 1
Yorum
Emin Aykut hoca yeni bir elektronik alet cikmis. Seni (hocayi) analiz ediyor, nerde hata yapmissin gösteriyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 2
Yorum
Bora Karakartal Bu şerefsizin stadimizda ne işi var. Birdaha gelmesin...
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