''Hatalarımı söyleyin''

Teknik ekibine direktif veren Fenerbahçe’nin hocası, “Analizlere benden başlayın. Oyun hamlelerimle ilgili bir kaset hazırlayın. Nerelerde hata yapmışım görelim” dedi.

Fenerbahçe, Osmanlıspor mesaisine, Kayserispor analiziyle başlayacak. Futbolun hata oyunu olduğunu belirten teknik direktör Aykut Kocaman, "Sonuçla ilgili hata yaptıysak, burada kendimi 1. sıraya koyarım" dedi ve teknik ekibinden Kayserispor maçının detaylı analizini istedi. Kocaman, "Çuvaldızı önce kendimize batıracağız. Oyun hamlelerimi, değişikliklerimi, tüm detaylarıyla çıkarın. Nerelerde hata yapmışız, görüp gerekli dersi çıkaralım. Ona göre hareket edelim" diye konuştu.



İşin psikolojik boyutunun da olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Gemi nereden su alıyorsa tamir etmeliyiz. Takımla taraftar arasındaki kopukluk da bizi olumsuz etkiliyor. Bundan önceki yıllarda yaşanan travmaların sıkıntısını çekiyoruz. Oyuncu değişikliğinde bunu gördük. Bir oyuncu çıkarken yuhalamalar oluyor ama bundan sahadaki 11 futbolcu olumsuz etkileniyor. 'Taraftar aleyhimize döndü' diye düşünerek koruma içgüdüsüyle geri çekiliyorlar. Ama bunu da çözeceğiz. Seri galibiyet almamız lazım" şeklinde konuştu.



(SABAH)