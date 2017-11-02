Gelen gol oluyor

FENERBAHÇE kalesini bir türlü gole kapatamıyor. Sarı-lacivertliler bu sezon geride kalan maçlarda rakiplerine 33 pozisyon verdi. Bunların 15'i golle sonuçlandı. Yüzde 45'lik bu oran sebebiyle Kanarya oldukça kritik puanlar kaybetti. Teknik direktör Aykut Kocaman bir an önce bu soruna çözüm üretmeye çalışıyor.