Fernandao yine yok

SARI-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon talihsiz bir sakatlık geçiren Jose Fernandao bu yıl sahalara geri dönmüştü. Ancak Kayserispor karşılaşması öncesi son idmanda bir kez daha sakatlık yaşayan sambacıdan, beklenilen haber gelmedi. Jose Fernandao'nun Osmanlıspor deplasmanında da riske edilmeyeceği kaydedildi.