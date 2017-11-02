 Ekaterinburg’u Rusya’da yıktı – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Ekaterinburg’u Rusya’da yıktı

    Ekaterinburg’u Rusya’da yıktı
    DİŞİ Kanarya'dan dev zafer... Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımı, güçlü UMMC Ekaterinburg'u deplasmanda 73-71 yenmeyi başardı. İlk çeyreği 20-14 önde tamamlayan Rus ekibi ikinci periyotta farkı 15'e kadar yükseltti. Devre sonuna doğru farkı eriten temsilcimiz maça ortak oldu. Son anları nefes kesen karşılaşmayı F.Bahçe, Ayşe Cora'nın serbest atışlarıyla 73-71 kazanmayı bildi.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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