Ekaterinburg’u Rusya’da yıktı
DİŞİ Kanarya'dan dev zafer... Sarı-lacivertlilerin kadın basketbol takımı, güçlü UMMC Ekaterinburg'u deplasmanda 73-71 yenmeyi başardı. İlk çeyreği 20-14 önde tamamlayan Rus ekibi ikinci periyotta farkı 15'e kadar yükseltti. Devre sonuna doğru farkı eriten temsilcimiz maça ortak oldu. Son anları nefes kesen karşılaşmayı F.Bahçe, Ayşe Cora'nın serbest atışlarıyla 73-71 kazanmayı bildi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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