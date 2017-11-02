Biz nerede yanlış yaptık

Lig'de Galatasaray'ın yenildiği hafta evinde'yi ağırlayan Fenerbahçe 62. dakikada 3-1 öne geçmişti. Ancak bu dakikadan sonrahavası Kanarya'yı yaktı. 90+5'te gelen golle maç 3-3 bitince sarı-lacivertliler yıkıldı. Teknik direktörmaçı hazırlıklarına başlamadan önce teknik ekipteki kurmaylarını topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarındankarşılaşmasının her yönden derin analizini istedi. Kocaman "Bu maçtaki sorunları bulmadan gelecek haftalara doğru bakamayız. Önce kendimizden başlayalım. Futbol hatalar oyunudur. Geniş rapor bekliyorum. İlk 11'den, dizilişe, oyuncu değişikliklerinden, performanslara kadar hepsini analiz edelim." dedi.Kocaman, yardımcılarından bireysel ve takım olarak yapılan yanlışların bir bir tespit edilmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle skor'ken hatta fark 1'e inmişken yakalananvepozisyonlardan gol çıkmamasının nedenlerinin de bulunmasını istedi., Kayserispor'un yüklendiği anlarda rakibini savunmada eksik yakalamış ancak kötü tercihler ve ciddiyetsizlik nedeniyle skoru rahatlatacak golü bulamamıştı., kurmaylarından gelecek tüm bu sıkıntılı durumları barındıranraporu, kendi analizleri ile karşılaştıracak. Gelecek maçlar için taktikten, oyuncu tercihlerine kadar birçok değişiklik yapılacak.