 Biz nerede yanlış yaptık – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Biz nerede yanlış yaptık

    Biz nerede yanlış yaptık

    F.Bahçe’nin hocası, geleceğe umutla bakmak için önceliği Kayseri maçının analizine verdi Kurmaylarını toplayıp “Bu kayıp hepimize yazar. Nerede yanlış yaptık bulalım” dedi

    SÜPER Lig'de Galatasaray'ın yenildiği hafta evinde Kayseri'yi ağırlayan Fenerbahçe 62. dakikada 3-1 öne geçmişti. Ancak bu dakikadan sonra 'maç bitti' havası Kanarya'yı yaktı. 90+5'te gelen golle maç 3-3 bitince sarı-lacivertliler yıkıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlamadan önce teknik ekipteki kurmaylarını topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarından Kayserispor karşılaşmasının her yönden derin analizini istedi. Kocaman "Bu maçtaki sorunları bulmadan gelecek haftalara doğru bakamayız. Önce kendimizden başlayalım. Futbol hatalar oyunudur. Geniş rapor bekliyorum. İlk 11'den, dizilişe, oyuncu değişikliklerinden, performanslara kadar hepsini analiz edelim. Hatalarımızı bulalım" dedi.

    'FARKI AÇABİLİRDİK'
    AYKUT Kocaman, yardımcılarından bireysel ve takım olarak yapılan yanlışların bir bir tespit edilmesini istedi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle skor 3-1'ken hatta fark 1'e inmişken yakalanan 5'e 3 ve 6'ya 4 pozisyonlardan gol çıkmamasının nedenlerinin de bulunmasını istedi. Kanarya, Kayserispor'un yüklendiği anlarda rakibini savunmada eksik yakalamış ancak kötü tercihler ve ciddiyetsizlik nedeniyle skoru rahatlatacak golü bulamamıştı. Aykut Kocaman, kurmaylarından gelecek tüm bu sıkıntılı durumları barındıran detaylı raporu, kendi analizleri ile karşılaştıracak. Gelecek maçlar için taktikten, oyuncu tercihlerine kadar birçok değişiklik yapılacak.
    Emre BOL
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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