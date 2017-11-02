Ballı: Rakipleri bir bırakalım
KANARYA'nın eski idari menajeri Volkan Ballı, teknik direktör Aykut Kocaman'ı eleştirdi. Ballı "Diğer takımların kaybedeği puanlar Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakalım. Rakipler kimle oynayacak, ne kadar puan kaybedecek, bunları konuşmak taraftarın işi. Teknik direktör maçların nasıl kazanılacağı ile ilgilenir" dedi.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
Toplam 1
Yorum
Karakartal Fikret Başkan sen adamın dibisin
-
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 4 oyuncu...
Toplam 1
Yorum
Ali Bu oyuncular yasli sakatlik normal yuksek tempoda gonul.tosic dehismasi lazim
-
Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 2
Yorum
Pehlivan Gs nin yari final oynadigini unutmayin ona yaklasmaya calisin...
Ballı: Rakipleri bir bırakalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.