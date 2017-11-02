 Ballı: Rakipleri bir bırakalım – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Ballı: Rakipleri bir bırakalım

    Ballı: Rakipleri bir bırakalım
    KANARYA'nın eski idari menajeri Volkan Ballı, teknik direktör Aykut Kocaman'ı eleştirdi. Ballı "Diğer takımların kaybedeği puanlar Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakalım. Rakipler kimle oynayacak, ne kadar puan kaybedecek, bunları konuşmak taraftarın işi. Teknik direktör maçların nasıl kazanılacağı ile ilgilenir" dedi.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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