Ballı: Rakipleri bir bırakalım

KANARYA'nın eski idari menajeri Volkan Ballı, teknik direktör Aykut Kocaman'ı eleştirdi. Ballı "Diğer takımların kaybedeği puanlar Fenerbahçe'yi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakalım. Rakipler kimle oynayacak, ne kadar puan kaybedecek, bunları konuşmak taraftarın işi. Teknik direktör maçların nasıl kazanılacağı ile ilgilenir" dedi.