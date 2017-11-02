Aatıf kayboldu

F.BAHÇE'ye geçen sezon başı transfer edilen Aatıf Chahechouhe beklenileni veremedi. Geçen sezon 18 maçta şans bulabilen Faslı oyuncu bu yıl ise 6 karşılaşmada görev aldı. Bunların hiçbirine 11'de başlamayan Aatıf toplamda 118 dakika sahada kaldı. Gol veya asist üretemedi. Devre arası gönderilmesi düşünülüyor.