 Aatıf kayboldu – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Aatıf kayboldu

    Aatıf kayboldu
    F.BAHÇE'ye geçen sezon başı transfer edilen Aatıf Chahechouhe beklenileni veremedi. Geçen sezon 18 maçta şans bulabilen Faslı oyuncu bu yıl ise 6 karşılaşmada görev aldı. Bunların hiçbirine 11'de başlamayan Aatıf toplamda 118 dakika sahada kaldı. Gol veya asist üretemedi. Devre arası gönderilmesi düşünülüyor.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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