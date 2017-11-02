 2 yıldır zirveye uzak – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    2 yıldır zirveye uzak

    2 yıldır zirveye uzak
    Son dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe liderliğe hasret kaldı. Sarı-lacivertliler 65 haftadır ligde 1. basamağa çıkamadı.

    Kanarya , 2 yıldır liderliği unutsa da geride kalan sezonlarda en fazla zirvede kalan takım. Sarı-lacivertliler tam 554 haftayı lider tamamladı.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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